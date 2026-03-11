1990日圓起！優衣庫U系列5款「必買新單品」 達人：錯過必將遺憾

錯過必將遺憾！優衣庫U系列最新單品來了，5款必買單品最低只要1990日圓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）U系列最新單品終於發表了！日媒報導，時尚達人表示，雖然這次新品款式不多，但個個都是精品，而寬錐形牛仔褲、短版夾克衫等5款單品，售價從1990日圓至7990日圓不等，錯過必將遺憾，是絕對值得入手的單品。

短版夾克衫7990日圓 （約新台幣1598元）

請繼續往下閱讀...

優衣庫竟然能以不到1萬日圓（約新台幣2000元）的價格做出如此前衛的外套！不愧是優衣庫 U！這正是我夢寐以求的！現在流行的外套款式是短版翻領。這款優雅略帶復古氣息的短款夾克衫後背設計採用了圓潤的褶襉線條，與夾克後背筆直垂落的設計不同，復古的褶襉設計現在非常流行。

此外，布料採用人造絲混紡，觸感柔軟飄逸，符合今年的流行趨勢。這款完美契合潮流的外套售價不到1萬日圓，即使是習慣在春季穿著風衣等長外套的人也能輕鬆駕馭。絕對值得入手。

Skipper Polo衫 3990日圓（約新台幣798元）

Polo衫每年都深受男士喜愛，但今年無扣Skipper款式特別流行，V領等剪裁縫製的款式也逐漸流行起來，男士也開始嘗試露膚設計。

然而，如果用這種船領設計搭配輕薄的剪裁上衣，領口會下垂，顯得很廉價。所以，這次優衣庫U系列採用了針織布料打造挺括的領口。針織布料厚實，看起來不顯廉價，而且經久耐穿。

Dry EXT 襯衫 1990日圓 （約新台幣398元）

優衣庫U系列的Dry-EX布料採用磨毛處理，觸感自然，完全沒有合成纖維的感覺。它既擁有運動服的輕盈透氣，又兼具時尚外觀，適合日常穿著。很難找到比這更涼爽的面料了，且其舒適度堪比運動服，再加上1990日圓的超值價格，是今夏必備單品。

寬錐形牛仔褲 4990日圓（約新台幣998元）

優衣庫U系列由曾任愛馬仕創意總監的克里斯托夫·勒梅爾 （Christophe Lemaire） 掌舵，其版型和布料與他親自管理和設計的品牌“Lemaire”的風格相似。若在Lemaire官網購買，價格將超過10萬日圓（約新台幣2萬），而優衣庫U系列僅售4990日圓。

這款改良版闊腿牛仔褲腰部收緊，膝蓋處則呈現寬鬆的曲線，布料厚實耐穿，整體造型簡約，但巧妙的縫線設計又增添了「設計師款」的高級感。建議搭配涼鞋而非運動鞋，這樣可以減輕牛仔布料的厚重感。

時尚肩背包2990日圓（約新台幣598元）

這款單肩包也很時髦，它的布料質感挺括，恰到好處，一點也不顯得廉價，這一點令人印象深刻。它給人一種戶外品牌高端系列般的簡約感，並帶有適度的光澤。

由於內部沒有填充物，所以感覺並不笨重。而且它可折疊收納，方便攜帶，非常適合夏季旅行或休閒活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法