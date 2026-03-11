美股收盤》中東緊張升級！ 道瓊走跌 台積電ADR收黑

週二美股漲跌互現。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕週二美國股市疲弱，投資人擔憂伊朗戰爭可能早於預期結束的希望逐漸破滅，及軍事威脅再度加劇、經濟通膨持續的背景下，市場情緒波動。道瓊指數下跌34.29點、0.07%，標普500指數下跌0.21%，那斯達克指數微漲0.01%，費城半導體指數上漲0.7%，台積電ADR跌0.46%，收在347.09美元。

綜合外媒報導，週二傳出伊朗已開始在全球能源運輸咽喉荷姆茲海峽布設水雷，為持續升溫的美伊戰爭再添變數。川普則要求伊朗立即清除水雷，否則將面臨前所未有的後果。

在此之前，美國能源部長萊特（Chris Wright）週二宣布，美國海軍已成功護送一艘油輪通過這條關鍵水道，但白宮後來收回這項說法。

美國國防部長赫格塞斯則警告，週二將是迄今為止對伊朗發動最猛烈打擊的一天，美股在早盤交易中因市場情緒波動而震盪。

在標普500指數的11個主要板塊中，科技板塊是唯一上漲的區塊，而能源股受原油價格下跌影響，遭受損失。晶片製造商輝達上漲1.16%，記憶體大廠SanDisk上漲5.12%，甲骨文下跌1.42%，但發布季度財報後，盤後交易上漲超過8%。健康保險公司Centene股價下跌超過16%，成為市場焦點。

本週稍晚將公布美國消費者物價指數、第四季GDP的第二次估算及其全面的個人消費支出報告，可能會對市場產生影響。

道瓊工業指數下跌34.29點或0.07%，報47706.51點。

那斯達克指數上漲1.16點或0.01%，報22697.10點。

S&P 500指數下跌14.51點或0.21%，報6781.48點。

費城半導體指數上漲54.72點或0.70%，報7865.12點。

