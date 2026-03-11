台積電副總增買自家股票 4位新任副總持股曝光

台積電經營前景看好，內部高階主管續增加持股。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭股台積電（2330）昨股價收1850元，今年預估美元營收將年增三成，經營前景看好，內部高階主管續增加持股，根據股市觀測站公告，台積電新升任的副總經理田博仁於2月增買自家股票2000股，另一位雙胞胎副總經理袁立本的配偶也增買420股、持股增為1600股，副總經理李俊賢則增買225股。

台積電2月甫新任副總持股隨著2月份內部持股人異動變化公告也曝光，其中，以掌管資材採購的副總黃遠國持股最多，共206張418股，以昨收盤價計算，市值超過3.8億元；研發副總林學仕持股20張269股，市值近3750萬元；營運組織副總田博仁持股3051股，增買2000股，增為5051股，市值增為934.43萬元；業務開發副總袁立本僅持股2張，配偶持股1張零180股，2月增買420股，共達1張6百股。

副總經理李俊賢則增買台積電225股，持股由479張零797股小增至480張零22股，市值超過8.88億元，他的配偶持股6張，換算市值約1110萬元。

