汎銓去年每股虧損0.71元 擬配發現金股利1元

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測廠汎銓（6830）昨公布2025年財報，稅後淨損3667萬元，每股稅後虧損（EPS）0.71元，公司擬每股配發現金股利1元。

汎銓釋出矽光子利多題材，股價自2月初起漲，到3月9日達411元新天價，短短1個多月，股價漲幅1.32倍。因股價漲幅大，被列入處置股，公司昨也依規定公告1月小賺268萬元、稅後每股獲利0.05元。

汎銓表示，檢測分析業務表現隨著半導體及AI相關客戶委託案需求而同步暢旺，公司提前完成關鍵技術投資與全球布局，相關成本目前已逐步趨於穩定，看好2026年在先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析平台及海外據點等四大成長動能齊步發威，2026年營運邁向快速成長可期。

汎銓今年2月營收為1.52億元，月減24.56%、年增25.77％，創歷年同期新高，1、2月累計營收達3.54億元，年增25.61％，也為同期新高。展望未來營運，在全球半導體產業持續朝向AI、高速運算與先進封裝發展的趨勢下，汎銓表示，因檢測分析技術領先、全球化據點布局，未來營運可望朝向「年年成長」的目標邁進。

