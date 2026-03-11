自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

汎銓去年每股虧損0.71元 擬配發現金股利1元

2026/03/11 06:53

（記者洪友芳攝）（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測廠汎銓（6830）昨公布2025年財報，稅後淨損3667萬元，每股稅後虧損（EPS）0.71元，公司擬每股配發現金股利1元。

汎銓釋出矽光子利多題材，股價自2月初起漲，到3月9日達411元新天價，短短1個多月，股價漲幅1.32倍。因股價漲幅大，被列入處置股，公司昨也依規定公告1月小賺268萬元、稅後每股獲利0.05元。

汎銓表示，檢測分析業務表現隨著半導體及AI相關客戶委託案需求而同步暢旺，公司提前完成關鍵技術投資與全球布局，相關成本目前已逐步趨於穩定，看好2026年在先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析平台及海外據點等四大成長動能齊步發威，2026年營運邁向快速成長可期。

汎銓今年2月營收為1.52億元，月減24.56%、年增25.77％，創歷年同期新高，1、2月累計營收達3.54億元，年增25.61％，也為同期新高。展望未來營運，在全球半導體產業持續朝向AI、高速運算與先進封裝發展的趨勢下，汎銓表示，因檢測分析技術領先、全球化據點布局，未來營運可望朝向「年年成長」的目標邁進。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財