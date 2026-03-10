追求和平也要富國強兵 蕭美琴：盼各界團結支持國防預算、中央總預算

副總統蕭美琴10日出席「中華民國全國商業總會115年新春聯誼晚宴」，上台致詞。（記者塗建榮攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統蕭美琴今天出席全國商業總會（商總）新春連誼活動致詞表示，期盼大家支持中央政府總預算，以利推動各項政策，此外，全球各國都在追求富國強兵，台灣追求和平，強化自我防衛能力至關重要，因此相關國防預算也盼獲得各界支持，期盼各界團結一致，共同打造更具競爭力、更有信心的台灣。

蕭美琴指出，台灣在全球局勢動盪與地緣政治變化中仍展現高度經濟韌性與競爭力，期盼產官學持續加強溝通合作，在穩定物價、確保能源供應、拓展對外經貿與強化國防等面向共同努力，讓台灣在全球舞台持續展現實力

蕭美琴表示，全球局勢持續變動，包含近期地緣政治的新發展，難免對台灣造成衝擊與影響，值此時刻，更需團結一致，確保台灣的利益及經濟成長所需的政策基礎都能迅速到位，讓百工百業在全球舞台上持續展現不可忽視的實力。面對國際局勢的挑戰，政府會做好準備，行政院已在物價穩定、能源供應及各項資源盤點上積極因應，並推動「去風險化」措施，希望在困境中維持物價穩定，同時確保經濟發展所需的能源能夠獲得保障。

談及關稅議題，蕭美琴表示，過去一年業界十分辛苦，但行政院談判團隊也持續努力，為台灣爭取最好的待遇，包括在232條款相關品項中取得最惠國待遇，以及在對等關稅方面取得良好安排。在美國最高法院相關判決後，我方仍需持續與美方溝通，確保過去貿易談判成果能夠進一步落實。

蕭美琴續說，執政團隊會持續關注國際情勢發展，並與國際夥伴合作，一方面開拓台灣對外商機，另一方面在全球動盪與產業趨勢變化下，適時給予受影響的產業必要支持，也期盼大家支持中央政府總預算，以利推動各項政策。此外，全世界每個國家都在追求富國強兵，台灣追求和平的同時，強化自我防衛能力至關重要，因此相關國防預算也盼獲得各界支持。

蕭美琴強調，台灣是一個具有高度韌性的國家，面對多變的國際環境也能保持靈活應對的態度，以近日在日本舉行的「世界棒球經典賽」為例說明，棒球賽事就像各領域的競爭一樣，台灣人始終展現良好風度，台灣追求勝利、繁榮與發展，也希望在國際上取得領先地位。

