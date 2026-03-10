6種工作無需大學學歷也能年薪破200萬元 電梯技師更達300萬元

電梯安裝工和維修工負責安裝、維護和保養電梯、手扶梯和自動人行道，年薪可高達約300萬元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國《財富》雜誌報導，年收入超過美國平均工資6萬4505美元（台幣200萬元），並不意味著你必須獲得大學學位。而根據美國勞工統計局（BLS）數據，以下六個職業可以透過學徒制和執照考試獲得7萬5000美元（約台幣240萬元或更高）的薪水。

1. 電梯安裝和維修，年薪中位數：10萬6580美元（台幣340萬元）

電梯安裝工和維修工負責安裝、維護和保養電梯、手扶梯和自動人行道。進入這個行業，需要先在電梯公司或承包商處完成為期四年的帶薪工會學徒期，之後在許多地區還需要獲得州級執照。大多數就業機會都來自樓宇設備承包商。

2. 電工，年薪中位數：6萬2350美元（台幣200萬元）

電工負責安裝和維修電氣系統，包括照明和通訊系統。大多數電工透過承包商或工會組織的學徒計劃入行，也有一些人就讀技術學校，大多數州都要求電工持有執照。電工通常受僱於電氣承包商或製造公司。

3. 偵探或刑事調查員，年薪中位數：9萬3580美元（台幣295萬元）

偵探負責調查嚴重犯罪案件並收集證據。他們通常從普通警員做起，累積經驗並通過部門考試後轉職從事調查工作。偵探職位分佈在地方警察局、治安官辦公室和州級調查機構。

4. 網站開發人員，年薪中位數：9萬5380美元（台幣300萬元）

網路開發人員負責建置和維護網站及應用程式。許多人透過程式設計訓練營、線上學習計畫或自學進入該領域，並憑藉作品集獲得工作機會。工作機會常見於科技公司、行銷機構和合約項目，可透過各大招聘網站找到相關職位。

5 房仲人員，年薪中位數：7萬2280美元（台幣228萬元）

房地產經紀人負責監督房產交易並管理經紀人。經紀人職位需要持有州級執照並具備房地產銷售代理經驗。經紀人可以透過成熟的房地產公司開展業務，也可以開設自己的辦公室。

