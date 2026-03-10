傳比亞迪首次嘗試進軍F1賽場 一大障礙待克服

知情人士透露，中國車企比亞迪正在考慮進軍包括一級方程式賽車（F1）和耐力賽在內的競技賽車運動。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，中國車企比亞迪正在考慮進軍包括一級方程式賽車（F1）和耐力賽在內的競技賽車運動，以提升該中國品牌在全球的吸引力。

由於汽車製造商在本土市場以外迅速發展，以及賽車運動不斷向混合動力引擎轉變，該公司正在考慮多種選擇。這些人士要求匿名，因為討論的是私人資訊。

請繼續往下閱讀...

知情人士透露，這些賽事包括世界耐力錦標賽（包括利曼24小時耐力賽）和F1，該公司計劃透過組建自己的車隊或進行潛在收購來實現這一目標。

彭博報導指出，比亞迪的任何舉動都將是中國製造商罕見地直接挑戰這項由歐美車隊主導的運動。

中國汽車製造商對賽車運動的興趣一直斷斷續續。吉利汽車透過前身為沃爾沃廠隊的Cyan Racing車隊成功參與了國際房車賽，而蔚來汽車則在2015年贏得首屆電動方程式錦標賽的車手總冠軍。

知情人士透露，比亞迪進軍F1的潛在成本可能成為其一大障礙。研發和參賽一輛賽車通常需要數年談判，每個賽季的成本高達5億美元。

比亞迪以生產價格親民的電動和混合動力車而聞名，如今正試圖透過進軍豪華車市場來擴大其市場吸引力。 2025年，其高端品牌「仰望」（Yangwang）在德國賽道測試了U9 Xtreme車型，最高時速超過308英里/小時（約500公里/小時）。

與F1的合作將顯著提升比亞迪在美國的知名度，儘管該公司目前並未在美國銷售汽車，主要原因是高關稅和市場限制。 F1賽事本身在美國正經歷蓬勃發展，這在一定程度上得益於Netflix熱門紀錄片《F1：極速求生》以及美國境內賽事數量的增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法