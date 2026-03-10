65歲銀行家再就業甘願領月薪2.4萬元卻被拒 500萬退休金被「晚婚育子」啃光

一位晚婚的前大型銀行家，為了負擔子女的教育費和房貸，幾乎用盡存款和退休金，不得不在中老年後二度進入職場，卻遭到令人沮喪的信心打擊。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕當今社會，結婚年齡普遍推遲，越來越多人的退休儲蓄帳戶被用來償還學生貸款和房貸。人生階段的種種變故導致老年生活困難。日媒報導，一位晚婚的前大型銀行家，為了負擔子女的教育費和房貸，幾乎用盡了存款和退休金，不得不在中老年後二度進入職場，卻遭到令人沮喪的信心打擊。

田中一郎（化名，65歲）曾是大型銀行的資深銀行家，工作超過40年。他銀行生涯的最高月薪為70萬日圓（台幣14萬元）。50多歲起，他被借調到一家客戶公司，負責總務和會計部門，直到退休。

請繼續往下閱讀...

他40歲才結婚，育有兩個孩子，但子女教育支出高峰期恰逢退休。由於優先償還大學助學貸款和提前償還房貸，他的銀行帳戶餘額，包括2500萬日圓（台幣500萬元）的退休金僅剩300萬日圓（台幣60萬元），這點錢不足以支撐他漫長的退休生活。

他自己的月領退休金為24萬日圓（台幣4.8萬元），而比他小十歲的妻子靠兼職每月收入約10萬日圓。她還要十年才能領取退休金，因此田中暫時需要繼續工作賺錢來維持生計。「我還是需要工作」，田中心想，退休後，他開始在Hello Work 網站上找工作。

憑藉在銀行貸款和公司管理方面的經驗，田中心想：「有了這麼豐富的背景，肯定有公司會聘用我。」

然而，櫃檯人員的第一句話就讓他信心大減。當他向Hello Work公司說明自己的求職要求時，工作人員禮貌但謹慎地說：「我們了解到您擁有優秀的管理經驗，但公司現在更需要的是年輕、能立即上班、薪水也相對較低的求職者……」。

大部分招聘職位都面向40歲以下的人群。雖然有些中小企業也提供文員職位，但都是兼職，月薪只有12萬到13萬日圓（台幣2.4萬元）左右，這與田中的預期相去甚遠。

他哀怨地嘆氣，「難道我已經被社會淘汰了嗎…？」期望與現實的落差讓田中為自己的傲慢感到羞愧。更糟的是，在他好不容易獲得面試機會的過程中，還發生了一件意想不到的事。

田中說道，「我想運用我的經驗，為貴公司的會計系統提出改進建議」，但管理層的反應卻很冷淡，他們只是想找個人做些文書雜務。最終，田中沒被錄用。

田中表示，他之前的工作是提供貸款諮詢和管理建議。但現在，公司卻不再聘用他了。他親身體會到年過65歲的「障礙」，不禁自言自語道：「真是令人沮喪，真是令人沮喪……」。

近年來，由於晚婚和再婚的趨勢，40歲甚至50歲才生育子女的家庭並不罕見。因此，子女教育支出高峰期與退休年齡重疊的情況也越來越多。同時做好子女教育和退休規劃並非易事。尤其是大學學費，每人可能高達數十萬日圓。私立大學和寄宿學校的費用約為1000萬日圓。

因此，首先要儘早規劃未來的收入和支出。需要了解房貸、教育支出和退休生活開支之間的平衡，然後審視家庭財務狀況，考慮如何保障必要的收入。接下來，評估自身技能，考慮靈活的工作選擇，例如再就業或諮詢，以確保退休後擁有所需的收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法