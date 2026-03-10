股東會超級旺日》這9天最熱門 192家5/29登記召開

金管會最新統計，今年度股東會共有9天為「超級旺日」，登記家數超過原定的80家上限。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕股東會登記倒數，國內上市櫃公司股東常會旺季即將到來，根據金管會今（10）日最新統計，今年度股東會共有9天為「超級旺日」，登記家數超過原定的80家上限，其中，又以5月29日這天最擠、有192家登記召開股東會最多，不過，登記作業也將在3月16日截止。

台股股東會旺季通常集中在每年5月至6月，常有超過千家公司集中在特定幾天召開，被稱為「超級旺日」。

請繼續往下閱讀...

證期局副局長黃仲豪表示，為鼓勵投資人積極參與公司治理，自2022年起，要求上市櫃與興櫃公司同一天召開股東會最多80家。不過，若該公司的電子投票率逾50%，可不受80家的限額限制，以鼓勵企業導入電子投票機制。

黃仲豪指出，為利股東瞭解公司過去一年營運狀況及未來發展方向及作為其是否出席股東會之參考，各公開發行公司應於股東常會將年報資料分送股東，金管會已修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」第23條，要求全體上市、上櫃公司自今年起，應於股東會召開日14日前將年報之電子檔上傳至公開資訊觀測站；興櫃公司應於股東會召開日7日前將年報之電子檔上傳至公開資訊觀測站

證期局表示，每日召開80家股東會登記上限已有九天額滿，依序分別5月29日192家位居第一，其次是5月27日的191家，其它還包括5月26日的139家、6月17日的132 家、5月28日的126 家、6月12日的107家、6月23日的103家、6月16日的101家及5月22日的99家。

為協助公司編製股東會年報，金管會請臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心逐年審閱上市（櫃）及興櫃公司年報編製內容，公司編製股東會年報常見缺失有三，第一是董事會任一性別席次未達三分之一者，未依規定具體揭露其原因與提升董事性別多元化之採行措施；第二是未依規定個別揭露前五位酬金最高主管之酬金；第三是未依規定揭露其重大資通安全事件及資通安全風險影響暨因應措施等相關資訊，相關彙整缺失可於該二單位之網站查詢。

此外，證期局表示，公司自辦股務者及代辦股務機構應確實依法令及內部控制制度辦理股務及股東會事務，依「公開發行股票公司股務處理準則」第6條，違反規定經金管會糾正或處罰者，將不得再自辦股務或限制其股務代理業務。

委託書徵求人及代為處理徵求事務者、於辦理委託書徵求過程，應確實依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理，不得有價購委託書之情事；另徵求人非於股東常會開會38日前或股東臨時會開會23日前，將委託書徵求書面資料送達公司者，不得為徵求行為。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法