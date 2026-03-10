伯恩斯坦：油價飆至155美元 將引發需求破壞

中東戰火促使國際油價飆漲。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕Investing.com報導，國際投顧機構伯恩斯坦（Bernstein）10日報告說，油價將需飆漲遠超過當前水準，才會引發有意義的需求破壞（demand destruction）。

分析師希莫納（Irene Himona）指出，以當前貨幣價值計算，2026財政年度的年均油價必須每桶達155美元，才會達到與2007年相同的5.2%石油負擔，此為高油價開始侵蝕消費的水準。

該報告將近期布蘭特原油的飆漲視為是中東戰火爆發後，不斷演變的「戰時價格發現」（war-price discovery）過程之一部分。

戰爭最初幾天，布蘭特原油價格徘徊於每桶80至85美元之間，之後迅速升高至每桶94美元，9日開盤價為每桶110美元，之後下跌至100美元。

希莫納將此轉變歸因於空前的營運風險，她表示，荷姆茲海峽首次遭封閉，導致伊拉克、阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯等產油設施迅速關閉，因為儲油空間逼近飽和。

伯恩斯坦估計，如果戰火持續致使全球失去20%的石油（與液化天然氣）供應，2026布蘭特原油將在波灣地區停產3個月後，平均油價每桶漲破90美元，停產6個月則漲破110美元，在漲價高峰時，將遠高於相關平均價格。

直接攻擊產油設施加劇，包括沙烏地的拉斯塔努拉（Ras Tanura）煉油廠以及卡達天然氣設施，對伯恩斯坦而言，是能與1991年科威特石油產業遭摧毀相提並論的「真正危機模式」。

希莫納警告，如果戰爭持續，市場最終將開始為經濟放緩與衰退定價，導致該類股交易更接近大盤走勢。

