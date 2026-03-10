神盾旗下安格聯手研華與欣普羅 發布新一代AI之眼

神盾董事長羅森洲積極帶領集團公司進軍AI（人工智慧）領域。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾集團（6462）旗下邊緣AI晶片領導廠商安格（ 6684）今日於德國嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World 2026）發布新一代「AI 之眼」多模態視覺感知系統。 神盾表示，本系統象徵實體 AI （Physical AI）技術的重大突破，核心架構由工業電腦龍頭研華（2395）所提供的 NVIDIA Jetson Thor 強大的運算平台，透過欣普羅（6560）身為NVIDIA Elite級合作夥伴的高階影像整合實力，並串聯芯鼎（6695）之 iCatch HSB （Holoscan Bridge）模組，成功將數位孿生與實體AI完美交織，為自主移動機器人（AMR）、智慧製造及無人機應用，賦予毫秒級的極致視覺及低延遲反應力。

安格表示，實體AI的核心競爭力在於機器對環境的理解深度與速度。透過與研華、欣普羅及迅杰（6243）等夥伴的戰略結盟，安格已成功在 NVIDIA Thor 平台上建構出一套完整的視覺感知生態系，將加速AI在智慧物流、無人機探勘及工業自動化等關鍵領域的規模化部署。

安格本次展示的關鍵優勢，在於整合神盾集團資源及自身的高速傳輸與AI演算法，並藉由研華科技穩健的工業級 Thor平台硬體實力，確保系統在嚴苛工業環境下的運算可靠度。再輔以欣普羅深厚的影像調校與系統整合經驗，使得「AI 之眼」能在高速動態場域中，維持極高的感知即時性與數據精準度，大幅降低企業導入實體AI的技術門檻。

