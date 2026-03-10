TAIWAN SELECT共同品牌領軍 194家台灣食品業者齊聚東京食品展

194家臺灣食品業者齊聚東京食品展。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕亞洲規模最大的專業食品盛事「2026年東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」今（10）日於東京Big Sight展覽館盛大揭幕。今年臺灣館以「TAIWAN SELECT」品牌，集結194家優質業者、共194個攤位，由農業部及原民會2個中央部會，協同全台15縣市政府，以及10大食品公協會攜手出擊。

去年台灣食品產業總出口額為43億美元，日本市場表現相對穩健，出口額約為7億美元，佔比逆勢成長至16%，是我國食品第二大出口國；日本也是我國食品進口之第三大來源國，顯見臺日雙方在食品供應鏈上已形成高度互補的緊密關係。2026年東京食品展臺灣館成為深化臺日經貿戰略合作的核心節點。

經濟部力推「TAIWAN SELECT」品牌展出品項涵蓋休閒食品、罐頭、麵食、水產品、肉品、冷凍食品、茶飲、釀造及蔬果等類別，不僅深植品質、安全、永續、健康及創新等五大核心精神，更轉化為實質的商務驅動力，旨在強化臺灣產地的信賴價值，強勢助攻國內業者精準對接日本通路，進一步推升台灣食品在日本市場的品牌佔有率。

臺灣館開幕典禮由經濟部國際貿易署副署長胡啟娟、外貿協會董事長黃志芳共同揭開序幕，包括臺北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、農業部部長陳駿季、原民會政務副主任委員谷縱·喀勒芳安，以及多位立委與參展的15個縣市政府代表均聯袂出席，共同為台灣館揭開序幕。

展前記者會9日在東京君悅酒店隆重舉行。日本知名影星矢田亞希子應邀出席，與黃志芳共同宣傳臺灣魅力。為回饋矢田對珍奶產品的喜愛，黃志芳特別致贈以臺灣特色「茄芷袋」盛裝的珍奶主題禮包，內容涵蓋珍奶鳳梨酥、珍奶蛋捲及雪花餅等多樣創新食品。現場貴賓也與矢田共同進行日本傳統文化「達摩點睛」儀式，不僅揭開展覽序幕，更象徵臺日經貿情誼穩固，預祝今年臺灣館展出圓滿成功，讓更多優質的臺灣農產品深入日本家庭。

今年台灣館以「健康、創新、認證、便利、永續」五大主題為主軸，全方位呈現臺灣食品產業的多元競爭力。館內也設置的廚房展演區成為人氣焦點，特別邀請日本料理網紅現場示範，運用臺灣白米、臺灣啤酒及芒果汁等在地食材，演繹道地臺式料理。今年更首度開放廠商自主規劃料理展演，結合Happy Hour試吃活動，透過多元互動模式，讓台灣館在為期四天的展期間成為全場矚目中心。

