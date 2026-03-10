崇越去年獲利創新高 擬配股利13.5元攀新高

崇越經營團隊（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）今（10）日公告去年稅後淨利達41.8億元，年增14.4%，賺超過二個股本，全年稅後每股盈餘（EPS）達21.81元，獲利創新高，董事會決議擬每股配發現金股利13.5元，也創歷年新高，以今收盤價316元計算，現金殖利率4.27%。

受惠先進製程材料需求強勁，崇越今天也公告今年2月營收達55.2億元，年增13.9%，創同期新高；1、2月營收共計達115.2億元，年增10.9%，表現亮眼。

崇越2025年全年合併營收達675.8億元，年增18.6%；營業淨利44.6億元，年增13.1%；稅後淨利達41.8億元，年增14.4%，稅後每股盈餘攀升至21.81元，超越前一年度的19.29元，營收與獲利皆創新高。

崇越去年第四季單季營收達173億元，年增8.7%；營業淨利達10.8億元，年增12.9%；稅後淨利達12.23億元，年增率飆升達32.4%；稅後每股盈餘（EPS）破6元大關，達6.36元，年增31.4%，淨利與EPS雙雙締造單季新高紀錄。

展望2026年，隨著全球晶圓代工龍頭產能持續向先進製程推進，對於光阻劑、矽晶圓、石英組件等半導體耗材的需求將穩定增長，崇越近年積極海外佈局，隨供應鏈平台拓展至美國、日本及東南亞市場，加上環保工程與綠能系統規劃的跨域貢獻，公司預期今年營運規模將持續擴大，全年有望再創高峰。

