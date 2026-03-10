自由電子報
欣陸去年EPS1.8元 每股擬配息1.05元

2026/03/10 20:48

欣陸去年EPS1.8元，每股擬配息1.05元。圖為欣陸集團經營階層。（資料照）欣陸去年EPS1.8元，每股擬配息1.05元。圖為欣陸集團經營階層。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控今（10）日公告2025年合併財務報告及盈餘分配。欣陸2025年稅後淨利為14.81億元，每股稅後盈餘為1.8元，每股配發現金股利1.05元。

欣陸投控2025年度合併營收較前一年度成長12%，其中，不動產開發事業（大陸建設）受惠於住宅專案交屋，營收成長最為突出；營建工程事業（大陸工程）則因民間建築工程專案帶動而成長。整體欣陸營業毛利率與前一年度持平，在營收成長帶動下，欣陸投控2025年營業淨利較前一年度成長32.3%，稅後淨利較前一年度成長26.1%。

欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量。截至2025年底，營建工程事業的營收存量1147億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.9倍；不動產開發事業的營收存量為258億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍；環境工程及水資源處理事業（欣達環工）的營收存量為874億元，相當於該事業體2025年合併營收的11.3倍。

