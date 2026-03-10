油氣無虞！卡達22艘氣船到位 油價「緊急緩漲」再吸收6成漲幅

政府穩定油價，中東戰事期間，油價將啟動緊急緩漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際能源受到中東局勢動盪影響，經濟部10日表示，目前3、4月份的22艘船的天然氣量已調度到位，國內能源供應無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題。經濟部也宣布，為穩定國內物價，在中東戰爭期間，除既有的雙平穩機制外，再啟動「緊急緩漲」，將會再吸收6成漲幅，以減緩國內物價衝擊。

國際原油價格叩關百元後又回跌，戰事爆發以來油價上沖下洗。經濟部說明，中油已於3月9日啟動「緊急緩漲」機制，吸收油價至少6成漲幅，後續視國際情勢滾動檢討；目前國內已有亞鄰最低價、油價平穩措施等雙緩漲機制，加上本周啟動「緊急緩漲」，共計3招穩定國內油價。另外，政府已宣布擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油貨物稅降至每公升1.995元。

請繼續往下閱讀...

舉例來看，依照油價公式後，中油再比較鄰近日本、韓國、新加坡與香港等4地區油價，台灣油價必須低於這4個地區，再來還會以95汽油超過32.5元，分階段啟動不同幅度吸收。最後是中東戰火的「緊急緩漲」更會再吸收六成。假設原本雙平穩後要漲1元，「緊急緩漲」後，就會變成漲0.4元。

而因應荷姆茲海峽遭封鎖影響，中油已主動出擊以尋找替代氣源，緊急採購來自澳洲、美國、其他亞洲及非洲等國現貨氣源補足缺口，並積極洽供應商提前交貨。3、4月份卡達氣源原規劃進口22船次天然氣，中油已以更大貨量船隻調足未來所需的量，經濟部重申，國內供氣無虞。另外，我國家庭用氣量僅占2.5%，同樣不受影響。

經濟部指出，中東戰事以來，中油已從其他現貨市場調度氣源，維持國內發電燃料供應，由於目前氣源充足，台電也依各機組既定排程進行操作，「不會火力全開」，同時，台電也備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、協調水利單位合理調度水力機組、執行需求面管理措施，確保供電穩定。

經濟部補充，政府在第一時間已啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內能源儲備狀況。由經濟部次長賴建信召集的能源應變會議，邀集相關單位與中油、台電討論應變措施，並掌握國內各項能源庫存，目前均符合且高於法定安全存量（石油至少90日、煤炭至少30日、天然氣至少11日），國內能源儲備充足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法