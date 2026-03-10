自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

三洋實業每股擬配息6元 現金殖利率逾6.5％

2026/03/10 20:42

三洋實業每股擬配息6元，2月營收創新高。圖為三洋實業承攬之高雄市小港區全民運動館興建工程。（擷取自三洋官網）三洋實業每股擬配息6元，2月營收創新高。圖為三洋實業承攬之高雄市小港區全民運動館興建工程。（擷取自三洋官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕轉型營造股的三洋實業（1472）今日召開董事會，承認經會計師查核之2025年財務報告，全年營收達36億元，創歷史新高水準，每股稅後盈餘為6.4元，亦改寫公司成立以來歷史新高紀錄，主要受惠於營造佈局有成，帶動營運呈現大幅成長。

此外，三洋實業今日董事會也通過2025年盈餘分配案，擬配發每股現金股利6元，盈餘分派率達93％。以今日三洋實業收盤價91.1元計算，現金殖利率為6.58%。

三洋實業今同步公告2月營收達3.5億元，儘管春節長假天數減少，但三洋實業營收逆勢創下單月歷史新高，年增幅度達29％。該公司指出，營收動能為在手工程案接續順利推動展開，以及公司良好的工期管理與營運效能。

展望未來，三洋實業表示，已掌握多項核心成長動能，其中近期與麗明營造共同取得的「高雄白埔產業園區」開發計畫，總案量規模133億元，將為公司未來數年貢獻穩定的獲利來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財