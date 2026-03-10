三洋實業每股擬配息6元 現金殖利率逾6.5％

三洋實業每股擬配息6元，2月營收創新高。圖為三洋實業承攬之高雄市小港區全民運動館興建工程。（擷取自三洋官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕轉型營造股的三洋實業（1472）今日召開董事會，承認經會計師查核之2025年財務報告，全年營收達36億元，創歷史新高水準，每股稅後盈餘為6.4元，亦改寫公司成立以來歷史新高紀錄，主要受惠於營造佈局有成，帶動營運呈現大幅成長。

此外，三洋實業今日董事會也通過2025年盈餘分配案，擬配發每股現金股利6元，盈餘分派率達93％。以今日三洋實業收盤價91.1元計算，現金殖利率為6.58%。

請繼續往下閱讀...

三洋實業今同步公告2月營收達3.5億元，儘管春節長假天數減少，但三洋實業營收逆勢創下單月歷史新高，年增幅度達29％。該公司指出，營收動能為在手工程案接續順利推動展開，以及公司良好的工期管理與營運效能。

展望未來，三洋實業表示，已掌握多項核心成長動能，其中近期與麗明營造共同取得的「高雄白埔產業園區」開發計畫，總案量規模133億元，將為公司未來數年貢獻穩定的獲利來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法