台驊2月營收雙減 空運年增

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）2月合併營收為14.37億元，較上月減少17.92%，較去年同期減少13.99%；累計2026年1至2月合併營收為31.88億元，較去年同期減少16.82%。

台驊表示，2026年初全球物流市場延續前一年度的調整走勢，主要是受地緣政治情勢、國際貿易政策變動及供應鏈重組影響，市場在航線配置、運力安排及出貨節奏上持續動態調整，而近期國際貿易政策相關訊息亦增加市場不確定性，部分客戶對潛在關稅政策與貿易措施調整採取較為審慎的評估態度，使短期訂單與出貨安排相對趨緩。

展望後市，台驊說，隨著美國年度合約談判（TPM）逐步展開，航運業者將依市場供需狀況動態調整運力與價格策略，以維持運價結構的穩定性。短期市場環境仍需持續觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需變化而定。

台驊說，2月營收呈現季節性調整，主要係受農曆春節假期影響，工作天數減少，使部分客戶出貨節奏順延至節後，致整體物流需求短期呈現階段性回落。

台驊海運事業2月營收為7.80億元，較上月減少16.55%，較去年同期減少22.02%。營收下滑除受春節假期因素影響外，亦反映市場運價自去年高基期回落之現況。依據上海出口集裝箱運價指數（SCFI）觀察，2026年2月主要遠洋航線運價較去年同期普遍回落，其中跨太平洋航線（美西與美東）運價較去年同期下降約四成，跌幅相對明顯；歐洲及地中海航線則回落約一至二成，顯示整體海運市場仍處於供需結構調整階段。

空運事業表現相對穩健，2月營收達4.44億元，較去年同期成長29.50%。主要受惠於高階電子產品、半導體設備及專案型貨品需求支撐，使空運業務在整體營收結構中的比重持續提升，有助於平衡不同運輸型態之市場波動。

此外，中歐鐵路及內貿物流業務2月營收分別為新台幣0.48億元及1.65億元。受歐亞跨境運輸需求調整，以及部分客戶年初庫存去化與出貨節奏調整影響，整體市場環境仍相對保守。

