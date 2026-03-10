砸千萬美元行銷「最強廣告」是誰？YouTube揭人氣榜單

2026 AdBlitz榜首為化妝品牌e.l.f. Cosmetics推出的廣告。（下載自YouTube部落格 ）

〔記者邱巧貞／台北報導〕超級盃廣告通常是全球最昂貴的廣告時段之一，2026年30秒廣告費已接近1000萬美元，因此品牌也會提前在YouTube上發布或延長曝光，以擴大社群討論度與觀看量。YouTube每年會透過AdBlitz排行榜，依據觀看量、互動、按讚與分享等數據，選出最受觀眾歡迎的超級盃廣告。

今年的超級盃不僅賽事精彩激烈，YouTube上的「廣告之戰」同樣備受矚目。YouTube 近期在官方部落格公布2026年超級盃AdBlitz最受歡迎廣告榜單，揭曉前10名人氣作品。

第1名為化妝品牌e.l.f. Cosmetics的「e.l.f. Presenta: MELISA」，這支廣告由知名影星 Melissa McCarthy演出，以「拉丁肥皂劇」風格拍攝，融合幽默與懷舊元素，成功吸引觀眾注意，最終奪得本屆冠軍。

排名第2的是Amazon MGM Studios為科幻電影《Project Hail Mary》推出的最終預告；第3名則是Budweiser的《American Icons》廣告。其餘入榜作品還包括Michelob ULTRA、Jeep、Google、Paramount Pictures、Disney、Pepsi以及Expedia等品牌及公司推出的廣告，涵蓋科技、娛樂與消費品（榜單會依統計期間略有變動）。此外，YouTube 也分析了今年超級盃廣告的幾個重要行銷趨勢，包括：

1：提前釋出廣告建立話題

許多品牌在比賽前一週就先釋出預告或完整版廣告，讓觀眾在比賽當天就已經熟悉該廣告。

2：懷舊風格持續流行

今年不少品牌採用復古或低保真（lo-fi）影像風格，例如Volkswagen和Instacart的廣告，以喚起觀眾的懷舊情緒。

3：與創作者合作

Salesforce與全球知名創作者MrBeast合作推出挑戰活動，利用其龐大的粉絲群與高互動率吸引觀眾。

4：更大膽的互動式實驗

Uber Eats則推出可在App內重新組合場景與名人客串的互動廣告，讓觀眾能重新混剪（remix）廣告內容，延伸觀看體驗。

