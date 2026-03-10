不只LABUBU！周子瑜攜手日本經典IP搶攻「大人可愛」商機

TWICE台灣成員周子瑜近日再度洗版社群，不僅首度在台為連鎖超商代言，在日本也攜手人氣IP為美妝品牌代言。（翻攝自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近年在全球掀起熱潮的潮玩角色LABUBU，讓「IP經濟」再度成為市場關注焦點。從收藏玩具、角色周邊到品牌跨界合作，IP的商業價值持續擴大，也帶動不少經典角色重新受到市場矚目。

在這波潮流中，日本插畫家foxy illustrations筆下最具代表性的角色Bunny與Cat也再度翻紅，近期更首度攜手人氣女星周子瑜，共同代言日本美妝品牌Visée，成為新一波跨界行銷案例。

Bunny是一隻穿著時尚、帶有些微性感氣質的兔子角色，兼具可愛與性感；另一角色貓咪Cat則多半以搭檔形式與Bunny一同出現，形成成對的視覺設定。兩個角色在日本被歸類為「大人可愛（オトナ可愛い）」風格，既保留少女感，又融入成熟時尚氣質，因此在日本女性時尚文化中長期受到歡迎。

看準IP在年輕族群中的影響力，Visée今年導入IP聯名策略，邀來Bunny、Cat與TWICE台灣成員周子瑜一同代言，並為新推出的「Visée光誘恆吻唇膏N」（定價380元）拍攝形象廣告，藉由潮流插畫IP與明星代言結合，強化品牌的市場話題度。

新升級的唇膏系列採用雙層持色配方設計，塗抹後會自然在雙唇形成兩層結構。第一層為可在唇部表面形成厚實且高透明度的光澤粧膜，幫助鎖住色彩，使妝效穩定持久；第二層則為色彩層，透過能形成緻密凝膠膜的配方，並首次加入可隨唇部動作延展的柔韌成膜劑，進一步提升持色度與不易掉色的效果。該系列2月在日本上市後迅速在社群平台掀起話題，台灣也於3月正式上市。

