義隆電攜手達盛 搶攻低軌衛星市場

義隆電攜手轉投資達盛，共同搶攻低軌衛星市場。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球低軌衛星（LEO）市場正進入爆發式增長期，調查機構預估將從2024年的150億美元，大幅成長至2035年的1080億美元（約新台幣3.5兆元），IC設計廠義隆電（2458）攜手轉投資達盛電子，推出應用於低軌衛星陣列天線的射頻前端晶片（RF front-end IC），已於去年底完成開發工程樣品，目前正送樣國內衛星通訊天線廠以及通信設備廠進行產品測試，積極布局新世代衛星通訊市場。

義隆電表示，此次推出的晶片主要應用於低軌衛星地面收發設備中的陣列天線系統，負責放大收發的衛星訊號，是衛星通訊設備的重要關鍵元件之一。相較國際競爭對手，達盛具有明顯價格優勢；此外，公司也可依客戶需求調整晶片規格，提供客製化設計服務，以提升產品競爭力，並符合未來多樣化場域需求，包含航太、國防、行動衛星、物聯網以及消費性應用。

在既有射頻技術基礎上，達盛近年積極投入低軌衛星通訊市場。其中，低軌衛星相關晶片將形成一系列產品線，2025年底已推出2款工程樣品，2026年預計再開發多款新產品，逐步擴大布局。因達盛所有產品在台灣研發及製造，在地緣政治的考量下，產品更有競爭力。

展望未來，相關技術除可應用於低軌衛星通訊外，也可延伸至高空平台（如無人載具平台）以及地面5G、6G陣列天線等新世代通訊應用。隨著全球衛星通訊基礎建設持續發展，相關關鍵晶片需求可望逐步升溫。

義隆電透過與達盛電子的合作，未來將整合相控陣列天線與AI演算法之技術，持續強化在衛星通訊與新世代網路領域的布局，並透過多角化經營提高企業韌性，注入長期營運優化動能。

