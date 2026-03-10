穩定幣匯款無敵？ 董瑞斌實測：大額跨境匯款找銀行仍較划算

兆豐銀行董事長董瑞斌。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕穩定幣（如USDT、USDC）是近來相當熱門的跨境匯款新管道，被視為「比傳統SWIFT電匯更佳」的匯款方式，為了確認｢哪個好用」，兆豐銀行董事長董瑞斌動員兆豐銀海外近30分行經理，以個人身分進行實測，結果發現，銀行在單筆等值新台幣20萬以上的跨國匯款「具成本優勢」，小額匯款若透過穩定幣交易所，收費的確較低，但需特別注意「鏈種」，匯款端與收款端必須使用同一種「鏈」，且台灣部分交易所只能單向轉換。

兆豐銀董事長董瑞斌指出，台灣傳統的Swift匯款，「手續費」與「時差」原本就是痛點，銀行依據匯款金額的萬分之5收計費，加上給 Swift 的電文費300元，總計1100元，但上限也就是1100元，匯款人須配合銀行上下班時間與處理作業時程。

至於穩定幣交易所收費約千分之2。若匯款1000 美元，手續費僅約2美元（約台幣60至70元），兩者差距極大。且虛擬貨幣系統不休息、沒有時差，隨到隨送。

董瑞斌在農曆年前，發動兆豐銀總行行員與海外分行經理，以個人身分至BitoPro交易所進行實測，涵蓋亞歐、歐洲美洲及大洋洲共17國25個分行，結果發現，高達14個城市目前無法使用穩定幣匯款，例如日本境內並無合規的交易商發行或交易美元穩定幣、目前尚未開放或採高度監管（緬甸、馬來西亞、香港、柬埔寨）、中國更視虛擬貨幣為非法；美元穩定幣尚未符合歐盟法規（法國、荷蘭），加拿大的證券監管機構（CSA）更要求加密資產交易平台，不得向客户提供美元穩定幣交易服務。

比較匯款時效與成本，董瑞斌說，國內匯款（付台幣、收台幣）一定是採用財金公司的系統，跨行手續費僅15元、2分鐘內到帳；但如果國內使用穩定幣匯款（付台幣一穩定幣一收台幣），也是2分鐘內到帳，手續費需2單位USDT+交易手續費0.2%。

跨境銀行臨櫃匯款（台北付台幣、目的地收當地貨幣），ㄧ般2小時內到帳，手續費420元至1100元，其中包含固定郵電及萬分之5匯費（最低收120元、最高收800元）。

跨境採穩定幣匯款（台北付台幣一目的地收當地貨幣），一般20分鐘內到帳，手續費2單位USDT+交易手續費0.2％。因收費未設上限，對於大額匯款較不划算，估算單筆超過7000美元即不具成本優勢。

對於此次的實測，董瑞斌提醒，台灣目前穩定幣開戶及交易環境雖較亞洲多數國家友善，但亦可能衍生金融監理及外匯管理等議題，台灣金融業者面對新興競爭，既有的台幣匯款轉帳仍續優勢，在跨境美元匯款上，只要等值20萬台幣以上的匯款金額，仍具成本優勢，且可提供銀行優質客户較大的議價空間。使用穩定幣匯款，則需注意換匯價差、轉鏈成本、贖回台幣的方便性，及洗錢防制、結匯申報等議題。

