水利署：今年汛期前完成馬太鞍溪堤防復建

〔記者廖家寧／台北報導〕去年9月至11月樺加沙及鳳凰颱風豪雨，造成馬太鞍溪的土砂複合型災害，水利署目前已疏濬馬太鞍溪1476萬方、花蓮溪372萬方，並辦理堤防復建與加高工程。水利署長林元鵬表示，馬太鞍溪明利區、光復區堤防復建工程今年汛期前期可完成。

經濟部今（10）日召開「加速推動馬太鞍復建及產業復原」記者會。針對馬太鞍溪的系統性治理，水利署長王元鵬說明，疏濬同時辦理堤防復建與加高工程，強化堤防結構穩定性與抗洪能力，以維護河防安全。

王元鵬指出，上游的明利區段已完成約1800公尺臨時土堤加高保護，加強加固工程將在今年5月完成，南岸的光復區段今年4月就會完成受損堤防復建工程，恢復原有100年防洪頻率保護標準，並在2027年完成高規格堤防及第二道堤防，下游的阿托莫區段將在今年4月優先完成鋼板樁以達防洪標準。

另為強化災區的復工能力，經濟部提供馬太鞍溪受災製造業每廠最高20萬元的設備或生財器具修繕（復）補助，商家設備汰換補助與援助措施，以及汽機車報廢慰助金，協助民眾與產業重啟生機。

