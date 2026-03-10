中磊2025年EPS 4.04元 2026年訂單逐季走高

圖右為中磊董事長王煒。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）今日召開法說，董事長王煒表示，今年訂單可說季季高，不過，記憶體仍是最大變數，在HBM大舉搶占產能下，高密度DRAM今年供應仍恐持續緊張。

王煒表示，第一季與第二季的記憶體大致已備齊，目前大部分所需料件都已到位，僅有一兩個產品線仍持續追加。市場法人則預估，中磊今年營收可望年增20%。

王煒指出，HBM需求強勁，大量擠壓其他DRAM產品產能，因此只要AI基礎建設需求沒有出現反轉，高密度記憶體今年仍可能維持緊張態勢。但也有變數，也就是來自手機市場的變數，手機主要使用LPDDR5，手機廠為反映記憶體價格，將提高手機售價，但一但手機價格上升過快，消費者換機意願就會下降。

王煒指出，今年新產品的重點主要包括 Wi-Fi 7 的全面引入，特別是在家庭 Wi-Fi 設備中，還有光纖和 Cable 設備的推廣。5G 也將進一步介入家庭網絡市場，這些都將成為主要的成長驅動因素。AI IoT 的需求將持續增長，特別是在邊緣計算（Edge AI）領域，這將成為未來的發展重點。隨著 AI 的普及，更多的產品將進行 AI 技術的應用，尤其是在網絡接入和數據處理方面，這將推動需求增長。

中磊目前的產能中，菲律賓占 60%，中國占 20%，其餘 20% 則為在台灣、墨西哥和印度等地，其中，墨西哥的產能將繼續擴大，因為美國市場仍是主要的市場，將需要在當地有更大規模的生產能力。

中磊2025 年全年營收約 540 億元，年減4.9%，毛利率 15.7%，營業利益 16.1 億元，年減45.3%，稅後淨利為12億元，年減約47%，EPS 4.04 元。

