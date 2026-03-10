宏碁資訊2025年營收、獲利雙創新高 每股配息10.5元

宏碁資訊2025年營收、獲利雙創新高。圖中央者為董事長陳俊聖，右一為總經理周幸蓉、左一為財務長鄭和星。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）今日公告2025年財報，全年營收、獲利皆創新高紀錄，稅後淨利為5.95億元、年增10%，每股稅後盈餘（EPS）14.36元，並擬配現金股利每股10.5元。

宏碁資訊表示，受惠於雲端服務與AI應用需求持續擴大，旗下雲端及大量軟體服務、應用開發，以及其他軟體服務與加值產品三大產品線營收皆較前一年度明顯成長，其中資安與備援方案受惠於市場對資訊安全與營運韌性的高度重視、年增達20%，成長幅度最高。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，雲端服務與AI應用需求將帶動企業升級資料治理與資安治理，以及維運優化與流程再造等需求。宏碁資訊不只提供AI工具，更涵蓋維運服務、AI 解決方案、資安與數位轉型顧問的全方位支援，協助企業找到最適合導入AI的應用場景。

今年宏碁資訊啟動集團化布局，隨著子公司宏碁智雲資訊（AIC）正式加入，建構橫跨Azure、GCP與AWS的三朵雲的服務生態圈，為企業提供更完整且多元的雲端與AI解決方案。透過整合 AI、雲端與資安能力，宏碁資訊協助企業跨越AI從概念驗證（PoC）走向規模化落地的關鍵門檻，以「可落地、可治理」為核心，推動企業建立可持續營運的長期成長動能。

