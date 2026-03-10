永豐金：現金股利有望挑戰1元以上 今年「可以期待」

永豐金表示，今年總股利「可以期待」優於去年的1.25元，現金股利有望挑戰1元以上。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今天（10日）舉行法說會，針對外界關注的股利政策，永豐金總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，今年總股利「可以期待」優於去年的1.25元，，為股東帶來穩定且成長的回報期待。

首先，就經營版圖拓展方面，針對永豐金是否併購壽險公司，一直是外界關注的焦點，朱士廷直言，已經組成壽險小組、而且一直都有在進行研究，他表示，永豐金去年完成三大併購案後，今年的業務重點在於「深化併購後的綜效」。也就是說，大型併購或重大投資方面，不會有太大的新動作，因為併購的目的是要好好經營，這才是最重要目的。

此外，永豐銀行與京城銀今年第三季是否正式完成合併？朱士廷表示，這部分還是要看主管機關態度與核准，其中，永豐對於金融機構整併是持開放態度，未來若有合適機會，會積極審慎評估包括保險、投信等相關策略布局。

其次，就永豐金的股利政策，去年配發0.91元現金股利與0.34元股票股利，總股利達1.25元。朱士廷表示，現在現金比較充裕，今年結構將調整為增加現金、減少股票，並以現金股利為主，希望有好的回報給股東，讓股東對永豐金寄予持續性、穩定性、成長性的期待。

至於現金股利是否有望挑戰1元以上？朱士廷直言，這是「可以期待」。

由於Amret於去年1月15日加入永豐銀行，京城銀行於10月1日成為金控子公司，以及台灣匯立證券10月20日正式併入永豐金證券，換言之，永豐一年內完成「三大併購案」；永豐金強調，這有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，進一步加強長期競爭力與獲利能力。

