康舒2月營收創同期新高 金寶寫7個月新低點

康舒受惠於美國資料中心電源產品出貨強勁，2月營收創歷年同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）受惠於美國資料中心電源產品出貨強勁，2月營收創歷年同期新高，前2月累計業績金額也寫歷年同期新猷；同集團金寶（2312）則受淡季因素影響，2月營業額年月雙減，為去年7月以來的單月低點。

康舒2月營收27.26億元，月增0.63%、年增14.63%，今年前2個月累計營收達54.34億元、年增21.27%；金寶2月營收107.52億元，月減17.7%、年減19.4%，今年前2個月累計營收為238.13億元、年減16.04%。

從產品結構來看，企業用電源為目前是康舒最大營收來源，2月占比達45%，較去年同期明顯成長，主要動能來自資料中心電源與燃料電池相關產品需求提升。隨著全球AI與雲端運算發展，資料中心電力需求持續增加，相關電源設備出貨也同步擴大，成為公司營運重要成長引擎。

電信電源方面，2月營收占比38%，同樣較去年同期成長，主要應用於大型與小型基地台及電信機房設備。隨著全球電信基礎建設持續升級，以及5G與網路流量需求增加，帶動電信電源產品需求穩定提升。

相較之下，毛利相對較低的消費用電源產品2月營收占比為13%，較去年同期下滑，主要受到手機電源產品需求減少影響。消費電源產品應用範圍包括桌上型電腦、筆記型電腦、智慧家庭設備，以及擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等終端產品，惟整體市場需求相對平緩。此外，新事業與金屬沖壓業務占比分別為1%與3%。其中，新事業布局涵蓋能源與電動車相關領域，而金屬沖壓則主要提供各類金屬零組件製造與銷售。

康舒今年初已正式發布新世代AI伺服器1MW高壓直流電源系統產品，鎖定散熱與電力使用效率改善需求，積極加速研發並與客戶合作，切入雲端服務供應商（CSP）供應鏈。董事長許介立預計AI相關產品的營收貢獻比重將由去年的20%提升至30%，目標2028年營收衝上20億美元（約新台幣635億元）。

