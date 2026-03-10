東京食品展台灣館再創參展新高 要將東京變主場

東京食品展開幕，外貿協會董事長黃志芳（中）主持台灣館開館。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）今天開幕，台灣館今年有15個縣市政府、194家廠商參展再創歷年新高，蟬聯展會第2大外國參展國。外貿協會董事長黃志芳今天主持台灣館開幕儀式時表示，希望把東京國際展示場變成台灣食品國家隊的主場，持續提升台灣食品品牌的國際能見度。

台灣館今年有194家廠商參展，蟬聯展會第2大外國參展國。（記者林翠儀攝）

另外，農業部在台灣館內設置的館中館「台灣農水產館」，今天也由農業部長陳駿季、駐日代表李逸洋以及立委陳亭妃見證了台南市與日本業者簽署玉井芒果採購合作備忘錄。玉井芒果在3年前成功以高級精品水果，進軍日本貴婦百貨伊勢丹超市，受到日本消費者好評，銷售門市從1家擴大為去年的22家。

今天的MOU由台南市長黃偉哲、玉井的聯興青果生產合作社與日本食品企業代表共同簽署，透過產地、政府與企業通路的合作，未來將持續擴大台南芒果在日本市場的銷售與推廣。

黃志芳台灣館開館致詞時表示，台灣棒球國家隊上週在世界棒球經典賽（WBC）中，表現讓國人相當感動，尤其是東京巨蛋內，台灣球迷高喊「Team Taiwan」，簡直將東京巨蛋變成台灣主場。

農業部設的台灣農水產館今天見證台南市長黃偉哲（右3）與日本業者簽署玉井芒果採購合作備忘錄，農業部長陳駿季（中）、駐日代表李逸洋（左）以及立委陳亭妃（右）見證。（記者林翠儀攝）

而由經濟部、農業部、原民會與15個縣市組成最精銳的「台灣食品國家隊」，前進東京國際食品展，也要將東京國際展示場變成台灣食品國家隊的主場。

他還表示，台灣蟬聯展會第2大外國參展國，未來將朝第一大參展國的目標邁進。農業部長陳駿季則表示，台灣館雖然參展規模是第2大，但「人氣絕對是第一」。

經濟部國際貿易署副署長胡啟娟表示，今年由於有立法院大幅增加補助參展經費支持，展出活動相當多元，除安排廚藝展示，還有論壇及多項推廣活動，展現台灣食品產業的創新與活力。她還透露，政府為協助業者拓展海外市場，已計畫進一步前往中南美洲與巴西等地開拓商機。

駐日代表李逸洋表示，台灣食品在日本市場向來深受歡迎，代表處去年在中元節與歲末年終時，特別準備台灣芒果與烏魚子作為禮品，每次送出約2200份，獲得日本國會議員與各界人士的讚賞。所以他要趁著展期，逐一試吃各家廠商產品，未來列入對外贈禮清單。

駐日代表李逸洋（右2）與農業部長陳駿季（中）參觀台灣館的展攤。（記者林翠儀攝）

