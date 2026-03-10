聯發國際去年每股賺3.93元 擬配發現金股利3.3元

聯發國際（2756）今天公告受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，去年全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元。（聯發國際提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕聯發國際（2756）今天公告受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，去年全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元。

董事會通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

聯發國際同步公告2月營收9,069萬元，在同店成長與展店效應的雙重加持下，年增達56.5%，累計今年前兩月營收1.9億元，年增54.2%，雙創歷史同期新高。

展望今年，聯發國際將透過「四大飛輪」的增長策略，以此推升「品牌價值」、「營收增長」、「資本增長」和「平台合盟」面向，打造可複製、可持續、可資本化的全球餐飲平台。

今年聯發國際仍將以Sharetea歇腳亭和UG雙品牌策略並行，持續拓展台灣與海外市場，UG在台灣已開出56家門市，目標今年在台灣展店達100家門市以上，也將加速在美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓和澳洲等市場布局。

