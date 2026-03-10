日本晶片復興大業 國產銷售額目標增5倍達8兆元

日本週二（10日）設定新目標，即在首相高市早苗的成長投資策略下，到2040年將國內生產的半導體銷售額提高五倍達40兆日圓。（台幣8兆元）

〔財經頻道／綜合報導〕日本積極邁向晶片復興大業，週二（10日）設定新目標，即在首相高市早苗的成長投資策略下，到2040年將國內生產的半導體銷售額提高五倍達40兆日圓（台幣8兆元），以期趕上全球競爭對手，並抓住人工智慧熱潮的機遇。

日本政府將2040年日本製造晶片的年銷售額目標設定為40兆日圓，高於目前的約8兆日圓，並將2030年15兆日圓的現有目標延長。

晶片是日本政府認定對經濟安全具有戰略意義的數十種產品之一，並將成為擴大公共投資以刺激經濟成長的重點領域。詳細的路線圖將在未來幾個月內最終確定，並納入明年的預算規劃。

在1980年代，日本曾控制著全球晶片市場的一半市佔，但在接下來的十年裡，由於美日貿易摩擦和國內電子產業萎縮，日本的晶片市場迅速瓦解。目前，日本的市佔率不足10%。

日本政府表示，隨著人工智慧推動先進晶片的設計和製造快速成長，日本必須做好準備，抓住這項發展機會。

