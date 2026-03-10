便宜卻可靠！汽車專家點名2026年值得購買二手車 Toyota、本田上榜

美媒報導，2026年幾款售價低的二手車仍然值得購買。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》指出，想用便宜價格買到可靠的二手車，其實是可行的。汽車專家、線上諮詢平台JustAnswer的技師Chris Pyle點名，在低預算下，2026年仍值得購買的幾款二手車，韓系、日系車皆上榜。

Chris Pyle指，在1.5萬美元（約新台幣48萬元）的預算下，多數車輛的里程數通常已經超過8萬英里，車齡也大多在5年以上。此外，購買後通常還需要預留一些維修費用，才能讓車況保持良好並延長使用年限。

起亞Kia Forte、現代Hyundai Elantra以及Hyundai Kona

在這個價格帶中，許多韓系品牌車款其實相當具有吸引力，值得考慮。Pyle指出，Kia與Hyundai的折舊速度通常比Toyota或Honda快，因此在二手市場上，買家往往可以用較低價格買到車況相對較新的車。

雪佛蘭Chevrolet Cruze以及福特Ford Focus

除了韓系車之外，一些美系小型車也值得留意。這2款都是產量相當高的車款，因此零件取得容易、維修成本也相對合理。雖然這些車型過去曾出現一些常見問題，但多數技師都已非常熟悉，只要保養得當，仍然可以使用多年。

豐田Toyota Corolla、Toyota Camry、本田Honda Civic以及Honda Accord

至於Toyota與Honda的車款，例如Toyota Corolla、Toyota Camry、Honda Civic 以及 Honda Accord，一直是二手市場上的熱門車型。不過也因為保值率高，即使是車齡較老的車款，價格仍然偏高。

Pyle表示，如果預算不高，想買到Toyota或Honda，可能必須接受車齡約10年、里程數達15萬英里以上的車輛。換句話說，消費者其實是在「品牌可靠度」與「車齡里程」之間做取捨。

Pyle也強調，高里程數其實不一定是問題。只要車況良好，而且車主具備一些基本維修能力，高里程車輛依然可以可靠使用。

