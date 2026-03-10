商總許舒博：盼電價凍漲 中油吸收燃料漲幅

商總理事長許舒博。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕全球油價飆漲，恐牽動國內電價與物價漲幅，全國商業總會（商總）理事長許舒博今晚表示，將在電價審議委員會上主張由中油吸收燃料漲幅，除非有特殊理由，不然仍主張希望能夠凍漲。

許舒博表示，當然希望油價波動只是短期，昨天美國總統川普發言後油價也有下跌，戰爭只要能夠控管在很短時的時間，影響應不會太大，但拖得太長，影響就會加深。

請繼續往下閱讀...

許舒博表示，他仍會在電價審議委員會上主張基於短期因素，可否由中油吸收這次的漲幅，有鑑於過去台電因國際局勢也吸收了很多，那這次會要求中油是不是可以來調整一下，因此這次的電價審議除非有特殊理由，不然仍主張希望能夠凍漲，畢竟目前是屬於短期因素的情況，就沒必要在此時調高。

談及台股表現受到伊朗戰爭影響，許舒博認為，長期當然會有影響，但短期的話，國內企業還是扛得住，近期股市幾乎一兩天就馬上又漲回來了，所以台灣企業韌性還是蠻強的。

許舒博續說，但如果戰爭沒有辦法在短時間內結束，影響恐會非常大。尤其在那個天然氣的部分，來自中東地區的氣源佔比約32%，可以說非常高，對台灣來講是一個很大的危機。短期上可以調度，但是能不能長期跳離三成的佔比是有很大困難。

許舒博表示，畢竟國內的戰備儲量只有15天，一拉長那就糟糕了。目前來講經濟部說明3月、4月的天然氣是沒有問題，已經調到了。所以現在就怕戰爭超過4月，那就要傷腦筋了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法