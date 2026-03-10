宣德去年每股賺2.77元 今年聚焦3大目標

宣德表示，今年有三大發展目標，分別是低軌衛星、新布局博弈設備與工業電腦、最終組裝測試與包裝系統提升整合能力。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠宣德科技（5457）今日通過2025年財報，全年營收243億元、年增7%，每股盈餘（EPS）2.77元、年增17%，擬針對去年盈餘配發現金股利1.5元，配發率54.15%，按今日收盤價32.1元計算，殖利率約4.67%。管理層表示，今年有三大發展目標，分別是低軌衛星、新布局博弈設備與工業電腦、最終組裝測試與包裝系統（FATP）提升整合能力。

宣德指出，今年受惠美系客戶推出新機種，旗下連接器、機構件業務持續穩定成長。近期因應國際大廠需求，公司投入大量研發資源，短期內研發費用增加，但未來將有助於強化量產能力並帶動後續出貨動能。

在低軌衛星領域方面，宣德目前已推出地面接收設備，以及衛星通訊相關線束與模組等產品，並結合既有連接器與系統整合能力，逐步切入衛星通訊設備供應鏈。隨著今年新機種推出，相關產品出貨量也將逐步放量。

宣德認為，博弈設備（Gaming Machine）則被視為今年的重要新藍海市場。公司近期正式取得北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵宣德正式跨足全球博弈與金融設備供應鏈的重要里程碑。值得注意的是，該北美客戶近期完成重大整併，業務同時橫跨博弈與金融領域，宣德成為策略夥伴後，未來相關設備訂單可望同步受惠。

此外，宣德亦積極布局銷售時點情報系統（POS）終端設備、零售自動化設備，以及邊緣運算裝置等應用領域。此類產品通常具備較長產品生命週期與較高客製化需求，有助於提升產品附加價值，並建立長期客戶合作關係，未來有望進一步帶動整體毛利率表現。

至於最終組裝測試與包裝業務，則由組裝事業群推動，整合連接器、線材模組、SMT及整機組裝能力，提供客戶從零組件、模組到整機組裝的一站式製造解決方案，有助於宣德加速由純代工（OEM）向設計代工（ODM）轉型。集團包含子公司目前在全球共管理六個據點、11座廠區，布局中國、東南亞及墨西哥，以配合客戶生產需求與供應鏈分散規劃，並依不同客戶需求進行彈性調配。

