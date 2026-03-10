星宇航空2025年EPS 0.09元 2月營收創新高

星宇航空2025年EPS 0.09元 。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2025年客運市場受到對等關稅不確定性，以及新機陸續交付之前置成本，全年稅後純益2.73億元，每股稅後純益（EPS）0.09元。

2026年2月總營收為48.18億元，創史上新高，月增率14%，年增率41%。1~2月累計總營收達90.32億元，較去年同期成長18%。其中，2月客運營收41.15億元，月增20%、年增37%，主要受惠於農曆春節及228年假帶動旅運需求，推升整體營收表現。貨運方面，受連續假期影響，市場出貨動能較1月放緩，整體艙位使用率相對下降，2月貨運營收為3.53億元，年增39%。

航網佈局方面，星宇航空指出，持續拓展台中-日本兩地市場，繼2月13日正式開航台中－宮古島航線後，將於3月30日開航台中－東京成田航線，並自3月31日起營運台中－熊本航線。

星宇航空將正式跨足韓國市場，除自6月1日開航台北－釜山航線外，亦同步於6月2日啟動台中－釜山直飛服務，採雙航點布局，提升台韓往返便利性。星宇航空並於8月1日正式開航首條歐洲航線—台北－布拉格航線。

隨著新機陸續交付，星宇航空說，自夏季班表起提高市場運能，部分日本航線如東京、名古屋與沖繩航線，將放大為廣體機營運，滿足更多赴日旅客的期待並挹注客運營收；新加坡航線則改以A350-900執飛，並同步銷售頭等艙。

