勤誠2025年獲利創新高 每股擬配14元現金股利

〔記者歐宇祥／台北報導〕專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）今日公告2025年財報，其中稅後淨利為35.58億元、年增84%，每股稅後盈餘（EPS）29.06元，創新高紀錄，並擬配現金股利每股14元，配發率48%。

勤誠指出，終端客戶對AI、雲端基礎設施需求強，今年仍將擴大投資，加上機櫃零組件陸續量產，推升營運表現。

勤誠去年第四季營收67.4億元，年增74.4%，毛利率29.6%，稅後淨利10.7億元，每股稅後盈餘8.61元；伺服器機殼產品佔第四季整體營收比重99%，出貨的終端客戶逾60%為大型資料中心，並以美國市場佔60%。

勤誠今也公告今年2月營收19.5億元、年增49.6%，前2月累計營收46億元、年增90%。

展望2026年上半年，勤誠表示，AI應用需求仍將持續推升資料中心建置需求，進一步帶動通用型伺服器市場回溫，勤誠將持續深化研發基礎；也將參與3月16日至19日登場的GTC大會，全面展現適配最新技術的伺服器機構與機櫃解決方案，帶動整體營運延續第一季「淡季不淡」、逐季向上的穩健成長態勢。

此外，近期中東戰火持續蔓延，帶來顯著的地緣政治震盪與全球供應鏈衝擊，勤誠全面加速推進製造與營運在地化，美國NCT廠區、馬來西亞量產廠預計於今年陸續啟用，美國量產廠區亦持續建置中，將大幅提升營運韌性。

