櫻桃銷往中國嘗到苦果 智利不忍了！嘆巨大失衡

智利國家農業協會（SNA） 主席、前智利農業部長安東尼奧沃克稱，大量貨物集中銷往單一市場，導致中國市場供應過剩，價格下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃產業近年來經歷了非凡成長，但現在面臨著一個新的挑戰，包括管理生產擴張和重新平衡供應，以及出口市場過度依賴中國造成風險加劇。

據智利國家農業協會（SNA） 主席、前智利農業部長安東尼奧沃克 （Antonio Walker） 稱，大量貨物集中銷往單一市場，導致中國市場供應過剩，價格下跌。沃克形容本季情況非常嚴峻，並強調出口量與主要市場消化全部產量的能力之間存在巨大失衡。

根據智利水果協會估計，本產季智利預計將出口約1.14億箱櫻桃，其中9800萬箱銷往中國市場。儘管連續兩年出口量超過1億箱，但經濟回報並未讓許多生產商滿意。

沃克指出，櫻桃行業可能很快就會開始一項重大的轉型過程，以應對供應過剩的風險。

此外，沃克表示，該產業適應過程的第一步將是將競爭力較弱的果園重新改造。沃克也提出一個可能引發辯論的議題：智利櫻桃種植面積的調整。根據他的評估，該國可能需要將2萬5000至3萬公頃的現有果園重新改造或移除，以使供應恢復到更永續的水平。

經過多年種植面積和出口量的快速增長，櫻桃行業的未來將越來越取決於品質、品種選擇、果實大小和更高的生產效率。

在全球市場需求仍然強勁但要求日益提高的背景下，智利櫻桃需要專注於更高的標準和更永續的生產策略，才能保持其國際領先地位。

