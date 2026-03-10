中東戰事有望緩解！新台幣升值9.2分、收在31.828元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普表示對伊朗戰爭「基本上已經結束」，緩解市場對於中東戰事可能擴大疑慮，在美股收紅，美元大舉回落下，台北股匯同步展開反彈，其中，新台幣兌美元匯率盤中一度勁揚1.78角，最後收在31.828元、升值9.2分，總成交量降至24.97億美元。

台股今日隨國際股市出現絕地大反攻，盤中一度大漲逾千點，最後收在32771.87點，上漲661.45點，三大法人合計賣超158.41億元。外資雖然仍持續賣超，但幅度縮小至251.56億元。

新台幣匯價早盤反應美元回落以31.86元、升值6分開出，盤最高升抵31.742元、勁揚1.78角，成功化解前一日逼近32元整數關卡的危機。

匯銀主管指出，目前市場最大變數仍是中東情勢與油價，若戰事確實降溫、油價回落，美元避險需求下降，新台幣短線有機會在31.7～31.9元區間震盪整理；但若油價再次飆升，仍可能測試32元心理關卡。

根據央行統計，美元指數由高點滑落，今日大跌0.75%、韓元狂飆1.68%、新幣大漲0.76%、日圓也升值0.74%、人民幣反彈0.67%；相較之下，台幣升值0.29%，在主要亞幣中殿後。

