漢田生技去年每股賺4.6元 擬配發股利5元

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布去年第4季合併營收達2.14億元，年增39.7%；稅後淨利0.37億元，年增21.5%，每股盈餘1.16元、年增18.4%。

累計2025年全年合併營收7.79億元，年增4%；本業營業利益1.73億元，年減12.4%；稅後淨利1.39億元，年減10.7%，每股盈餘4.6元、年減15.9%。

漢田生技表示，2025 年獲利與每股盈餘較前一年下滑，主要反映新產能投產初期折舊攤提增加，以及股本擴張使每股指標出現稀釋，屬成長投資的過渡期影響，隨訂單回溫、稼動率走升與規模效益發酵，營運槓桿將逐步顯現。

漢田生技董事會也決議每股擬配發股利5元（含現金股利3元及股票股利2元），現金股利配發率約65%。

漢田生技並公布2月合併營收達6,151 萬元，年增3.39%；累計前2月合併營收達1.52億元，年增50.46%，單月及累計營收雙雙改寫同期歷史新高，主要受惠於客戶補庫與拉貨延續，出貨規模穩健提升。

