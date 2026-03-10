美時2月營收年增132％ 美國地區恢復成長

美時公告2月營收年增132%。（取自美時官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣知名國際製藥公司美時化學製藥（1795）今日公告2月自結合併營收達22.38億元，月增9%、年增132%，主要受惠於合併Alvogen US（美國艾威群）公司後併表的營收貢獻。累計今年前兩個月營收為42.9億元，較去年同期增加37%。

美時表示，今年截至2月，亞洲業務累計營收較去年同期成長4%，持續受到東南亞及韓國市場的支撐。2月美國業務單月營收較1月增加14%，反映一月因天候因素短暫中斷的出貨已恢復，產品組合的整體需求維持穩健。

美時指出，Alvogen的併入強化美時的營收基礎與產品線，並緩解隨著今年一月與原廠協議到期後，美國血癌藥Lenalidomide市場價格下滑帶來的影響。儘管隨著市場價格因競爭環境改變有所調整，導致Lenalidomide於今年的營收貢獻預期較去年減少，但此產品仍預期為美時重要營收來源。另一方面，與Alvogen的整合大幅擴大美時的營收基礎與產品線，為美時今年及未來創造更多成長機會。

