史上最旺2月 長榮航空2月營收年增13.96％

長榮航空2月營收年增13.96%。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空2月客運營收達130.16億元，年增率為17.35%，貨運營收達39.5億元，年增率為8%，合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

長榮航空指出，客運方面受惠於春節及228和平紀念日「請4天休16天」的黃金假期效應，全航線訂位表現亮眼。長程航線方面，美加航線掌握越南裔旅客春節返鄉需求，帶動訂位成長；歐澳航線則受到長假出遊熱潮，航班載客率達到90%以上；短程航線方面，東北亞航線需求尤為強勁，航班載客率接近滿載；東南亞航線平均載客率達90%，；港澳中國航線則在寒假與春節返鄉人潮帶動下，客源持續暢旺。在高載客率與票價維持高檔的雙重推動下，推升單月營收創歷年同期新高。

為完善美東市場布局，自6月26日起將開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每週4班的飛航服務，採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了皇璽桂冠艙及經濟艙，還配備有「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，即日起民眾可至長榮航空官網訂位及購票。

貨運方面，長榮航空說，受農曆新年假期影響，台港、中國及越南市場整體需求減緩，在採取彈性調整策略，提高亞洲其他未休假市場收貨比重，並機動調整貨機運力配置；同時充分運用客機腹艙運能提升載貨率，整體貨運營收維持穩定表現。

