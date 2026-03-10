反映記憶體漲價 vivo新機漲3000-4000元 舊機不漲

vivo總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕記憶體價格大漲，推升多家手機品牌業者紛紛調漲售價，vivo總經理陳怡婷指出，反映記憶體成本，今年vivo新機漲價約3000元到4000元，而舊機成本雖提升10%到15%，但不調漲，今年整體銷量目標預估成長20%，而銷售金額會更高。

Vivo今日發表新機V70系列時尚人像旗艦，陳怡婷表示，vivo 2025年交出不錯的成績單，達成銷量年增30%、銷售額年增40%的目標，其中，vivo在1.5萬元以上的中高階市場占比已達70%，今年產品線將持續往中、高階布局，以及採取更積極的產品布局，預估整體銷售量年增20%。

在台灣整體手機市場方面，陳怡婷表示，受限價格、消費者換機動力，近幾年成長空間相對較小，不過訴求AI人工智慧和影像的手機，還滿有機會成長，預估今年整體台灣手機市場銷售量持平，銷售額成長。

至於蘋果有望在今年發表第一款摺疊機、也有新品牌加入台灣市場，陳怡婷說，蘋果的加入可望將摺疊機市場的餅做大，vivo今年下半年還會引進新摺疊機，而榮耀手機登台後，市場確實會變得比較競爭，但由於中系品牌在中國市場的占比很接近，預期vivo在台灣市場反而有望強者恆強。

