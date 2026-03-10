新光保全智慧城市展 曝光多項AI應用計畫

新光保全向台南市副市長趙卿惠（左二）說明AI邊緣運算於跌倒偵測之應用情形。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕2026智慧城市展即將登場，新光保全（9925）今日於展前記者會率先曝光多項AI行為辨識創新應用，鎖定金融防詐、商家防竊、居家安全管理與醫療物流等高需求場域，展現安防產業由「被動監控」邁向「主動預警」的能量，積極搶攻智慧城市安全升級商機。

為了落實金管會強化ATM防詐、阻斷詐騙金流之政策，新光保全了解客戶面對「車手刻意遮蔽五官規避查緝」的痛點，推出「AI臉部辨識門禁系統」，欲提款者進入分行ATM自動服務區前，需摘下口罩、安全帽或墨鏡，待系統辨識臉部完整露出後方可開啟門禁；同時，透過串聯影像與出入口管制，大幅提升事後追溯能力。

針對零售與商辦場域，新光保全發表「Spaces AI 風險預警方案」。該方案導入VLM（Vision-Language Models 視覺語言模型）技術，讓監控系統從單純的物件辨識進化為「語意理解」，AI不只認得標籤，更能讀懂複雜行為。例如當店內出現「商品塞入外套」、「取貨未結帳」或「異常翻動收銀機」等動作時，系統能主動判斷並即時通報，讓店員在財損發生前即刻介入。

新光保全強調，AI不間斷的行為分析能有效填補人力巡檢的盲點，協助企業從事後調閱影像轉向事前防範。該方案可就連鎖零售、物流倉儲及餐廳等不同場域進行彈性客製服務，協助業者在人力短缺的環境下，達成安防營運韌性的數位轉型。

在自動化應用方面，新光保全於現場展示兩款AMR自主移動機器人。透過結合導航與路徑規劃技術，機器人可於餐廳、醫療院所、辦公室等室內場域執行迎賓、導覽與物資遞送任務，減輕人力負擔、提升作業效率，展現AI於智慧場域的多元延伸應用潛力。隨著服務業與醫療體系面臨長期缺工壓力，自主移動機器人需求持續升溫，成為智慧場域升級的重要解方之一。

新光保全強調，透過導入AI行為辨識與影像分析技術，安防系統已由過往事後調閱影像的被動紀錄，進化為即時判斷與主動通報機制。未來將持續深化AI行為辨識與系統整合能力，並於智慧城市展期間發表全新產品與品牌形象影片，全面展現智慧安防布局成果。

