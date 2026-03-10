岱宇去年每股虧損3.35元 將買回3000張庫藏股

健身器材廠岱宇國際（1598）今（10）日公告第4季營業淨損2.34億元，主要因結束戶外家具業務，客戶拖欠尾款，認列較高的預期信用減損損失約1.05億元；2025年稅後虧損5.61億元，每股虧損3.35元。（取自岱宇官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身器材廠岱宇國際（1598）今（10）日公告第4季營業淨損2.34億元，主要因結束戶外家具業務，客戶拖欠尾款，認列較高的預期信用減損損失約1.05億元；2025年稅後虧損5.61億元，每股虧損3.35元。

岱宇表示，面對產業逆風，岱宇於去年大刀闊斧進行營運體質調整與產品線整頓，岱宇2025年合併營收61.21億元，年減15.2%，主要受到美國對等關稅政策、消費景氣波動，以及疫情後家用健身器材產業調整期影響。

其中家用健身器材營收年減23%，佔2025年營收比重71%；商用健身器材營收在策略轉型積極耕耘下年增8%，佔全年營收比重18%；復健醫療營收年增16%，佔全年營收比重2%。

電輔車營收年增365%，主要受惠於歐美 ODM 客戶訂單的強勁挹注，佔全年營收比重6%；由於策略轉型聚焦核心業務而結束戶外家具業務，營收年減66%，佔全年營收比重1%；其他則佔2%。

觀察商用健身器材市場，近年競爭格局出現顯著變化，客戶為分散風險正積極尋求多元供應商，岱宇把握轉型契機，投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，目前已成為多家商用客戶洽談合作的首選，包含北美大型連鎖健身房業者，由於基期低，未來3~5年商用業務可望呈現倍數成長。

在復健醫療方面，今年初全新8.0系列醫療產品線產品取得歐盟MDR認證，今年起將可擴大拓展市場；電輔車業務則持續在品牌與代工雙軌進行，亦為重要的長期成長動能。

隨著轉型效益顯現並卸下歷史包袱，2026年可望重返成長軌道，旗下商用、復健醫療與電輔車（E-Bike）三大新興業務營運樂觀，樂觀看待長期營運展望。

為展現經營團隊對未來營運的信心，並維護公司信用與股東權益，董事會今日同步決議實施庫藏股買回計畫，將自從3月11日起至5月10日實施庫藏股，預定買回數量為3,000張，買回區間價位為17至29.5元。

