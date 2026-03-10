中保科去年EPS6.77元 擬配息5.7元、配股0.5元

2026智慧城市展展前記者會，中保科展出「自主巡航AI虛擬警衛」，成為全場焦點。（中保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕中保科（9917）今（10）日召開董事會，會中通過去年財報，受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現佳，帶動全年獲利穩健增長，EPS達6.77元，董事會決議每股配發股利6.2元，包含5.7元現金股利及0.5元股票股利。

中保科分析，去年獲利的核心動能在於科技系統保全應用，搭配防災業務的賦能，系統保全全年度營收突破80.73億元，較去年同期成長4.86%，成為支撐公司整體成長的核心引擎。

中保科也同步宣示將在3月17日即將開展的亞洲最大智慧城市展上，端出AI實績應用，跳脫單純的設備連網，正式邁向「自主智慧」的實踐元年，並同步橫跨北、高兩地展演，透過實績演練展示AI無人機、自主巡檢機器人，由天至地、由公領域深入私領域的立體化防護體系。

中保科表示，即便面對全球供應鏈挑戰與變動，憑藉核心業務穩定的訂單基礎與精準的市場佈局，公司將持續優化產品及服務整合，加速AI與智慧化應用發展，在維持成長動能的同時，持續創造價值回饋股東。

