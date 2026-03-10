自由電子報
廣越去年淨利年減2成 2026年營運目前未受影響

2026/03/10 17:56

管理層表示，2026年面對地緣政治變化，約旦廠目前營運未受影響。（廣越提供）管理層表示，2026年面對地緣政治變化，約旦廠目前營運未受影響。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）今天通過2025年財報，全年歸屬母公司業主淨利年減兩成，每股盈餘（EPS）3.04元，管理層表示，2026年面對地緣政治變化，約旦廠目前營運未受影響，未來也將持續密切關注並審慎因應，確保供應鏈穩定。

廣越去年營收194.24億元、年增17.91%，毛利率13.2%、年增0.5個百分點，營益率4.1%、年增1.3個百分點，歸屬母公司業主淨利3.20億元、年減20.34%，每股盈餘3.04元、年減21.9%。 

廣越去年第4季營收45.92億元，年增35.5%，毛利率8.5%、年增1.4個百分點，營益率-1.9%、年增3.2個百分點，歸屬母公司業主淨損0.33億元，年增62.4%，每股虧損0.29元，年增65.8%。 

廣越2月營收7.72億元，月減25.7%、年減6.6%，前兩個月營收累計為18.11億元、年減1.65%。管理層指出，在客戶拉貨動能維持穩健的基礎上，公司將持續推進效率改革，並透過「Icebreaking（破冰）」計畫強化成本控管、生產效率提升及產品組合優化，以營業利益率提升至5%為核心營運目標，穩健強化長期競爭力。

載入中
