南市推土方新政 容量翻3倍、建築工期自動展延

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市率先推出建築工程土方多元處理制度，成為營建業界關注新焦點。今（10）日市府舉辦說明會，吸引逾兩百位業者到場，聚焦如何有效管理剩餘土石方、提升工程效率與資源利用。會中不僅說明6大新措施，還開放業者即時互動提問，現場討論熱烈。

工務局代理局長王建雄指出，市府已推出6大措施，包括增加土資場容量、開放異地暫置、低窪地回填、工程土方交換、公辦暫置區設置，以及建築期限自動展延。目前市內已有13家合法土資場，未來再增4家，每日土方進出容量將從1000立方提升至3000立方，大幅提升工程調度效率。

市府也開放建案在同縣市內異地暫置土方，並推動再利用，例如將可用土方運至低窪地回填；經核准的公、私建築工程也能辦理土方交換，簡化流程、提升資源效率。針對2023至2026年間已取得建照但面臨土方困難的建築物，市府提供建築期限自動展延2年的協助，讓工程順利推動不受阻。

說明會由南市不動產建築開發商業同業公會、大台南不動產建築開發商業同業公會及台南市建築經營協會共同主辦。除政策解說，現場還安排互動交流，讓業者即時提問、分享建議。

南市工務局強調，將持續與產業界合作，透過制度優化及多元管道，提升剩餘土方管理效率，兼顧城市建設與環境永續發展。

