六角去年每股賺1.09元 王座每股賺4.57元

以Chatime手搖茶崛起的六角（2732）公告2025年第4季合併營收11.7億元、年增21.15％，稅後淨利3,746萬元、年增31.95％，每股盈餘0.81元，創4個季度以來新高。（六角提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以Chatime手搖茶崛起的六角（2732）公告2025年第4季合併營收11.7億元、年增21.15％，稅後淨利3746萬元、年增31.95％，每股盈餘0.81元，創4個季度以來新高。

2025全年合併營收達43億元，年增率7.13％，稅後淨利5024萬元，每股盈餘1.09元，董事會同步通過2025年下半年度盈餘分配案，擬配現金股利每股1元，資本公積發放之現金每股1元，合計共2元。

加計上半年以資本公積配發現金股利每股1.5元，合計全年超額配息達3.5元，若以今日收盤價65.7元計算，現金殖利率達5.3％，超額配息政策反映了經營團隊對全球佈局與展望後市表現樂觀。

王座（2751）去年受惠展店效益逐步顯現及既有門市營運穩健提升，全年合併營收17.71億元，年增27.46％，創歷史新高，稅後淨利8,987萬元，年增10.88％，每股盈餘4.57元。

董事會同步通過2025年下半年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股2.5元，加計已配發2025年上半年現金股利1.5元，合計全年配息每股4元，配發率近9成。

