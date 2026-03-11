他這樣賣股票給兒子 被連補帶罰351萬

台北國稅局表示，以顯著不相當代價讓與財產，其差額視同贈與，應課徵贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，個人若以明顯低於資產淨值的價格出售未上市櫃公司股權，又未能提出足以影響價格的客觀因素證明者，差價部分將視為以顯著不相當代價讓與財產，應依法課徵贈與稅。有位富爸爸以遠低於資產淨值的價格出售50張未上市櫃股票給兒子，結果被連補帶罰351.2萬元。

台北國稅局說明，個人出售未上市櫃公司股權，買賣成交價額明顯低於讓售日該公司資產淨值估定的價格，如果無法提出合理說明及具體的證明文件，證明其他客觀因素對其讓售價格有影響，導致售價確實低於股權價值，國稅局將以時價（即股權淨值）核定財產價值，並依「遺贈稅法」第5條第2款規定，以顯著不相當代價讓與財產者，就其差額部分視同贈與，應課徵贈與稅。

請繼續往下閱讀...

舉例說明，甲君2022年以每股15元出售未上市櫃乙公司股權50萬股給兒子，國稅局以該股權實際交易價750萬元較出售日依乙公司每股資產淨值所計算的價值2750萬元為低，且甲君無法就該差額提出合理說明及具體證明文件，認定甲君以顯不相當代價讓與財產，因此就出售日資產淨值與實際交易價的差額以贈與論，通知甲君於10日內辦理贈與稅申報，但甲君未於期限內完成申報，國稅局核定贈與總額2000萬元，應納稅額175.6萬元，並裁處罰鍰175.6萬元，連補帶罰351.2萬元。

台北國稅局提醒，個人出售未上市櫃公司股權時，應留意交易價格是否明顯低於公司資產淨值，避免涉及以顯著不相當代價讓與財產，而遭國稅局認定視同贈與，課徵贈與稅並處以處罰。

