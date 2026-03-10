7旬老夫妻帶著280萬退休金移居鄉下 8個月後女兒回家「見1幕」嚇傻

日媒以真實案例揭示，退休移居鄉下並非單純的「節省開銷」選項。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人嚮往退休後搬離都市，到鄉下過著悠閒生活，不過現實卻可能有很大出入。日本一對70歲夫妻在退休後移居鄉下，原本以為能安享晚年，卻在短短8個月後出現生活困境，讓前來探望的女兒看到家中景象時不禁愣住，也讓一家人重新思考退休後的居住選擇。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，45歲的真由美（化名）表示，父母在退休後決定離開東京。父親和夫與母親澄子賣掉在東京的自有公寓，搬到郊外的一棟中古透天住宅。夫妻2人每月退休年金約18萬日圓（約新台幣3.6萬元），另有約1400萬日圓（約新台幣280萬元）的退休金，原本認為只要縮小居住規模並節省生活費，就能安心度過退休生活。

這棟房子雖然屋齡較高，但價格相對便宜，還附帶庭院。搬家初期，兩人曾開心地說「空氣很好，還能種點東西，應該可以悠閒地生活。」

然而，當真由美在父母搬家8個月後回去探望時，眼前的情景卻讓她大吃一驚。她一打開玄關，就感到屋內空氣悶重，庭院長滿雜草，客廳裡堆著未拆的紙箱與外帶餐盒，桌上也堆滿尚未拆開的信件。

讓她更擔心的是父母的狀況。父親表示膝蓋疼痛，母親則坦言最近因為買東西和看醫生都太遠，感到相當疲累。原來，從家裡到最近的超市需要開車約15分鐘，到大型醫院更要30分鐘以上。雖然搬家前就知道生活需要開車，但實際生活後才發現負擔比想像中更大。

除了日常生活不便，汽油費、保險、車檢以及冬天的取暖燃料費等開銷，也讓生活成本逐漸增加。即使不再需要支付房租，獨棟住宅的維護費與交通費卻成了新的壓力。此外，房屋本身的維護也讓兩位長者感到吃力，包括庭院除草、修剪樹木、清理排水溝，以及老舊設備的維修等。對只有兩人居住的家庭而言，寬敞的房子反而成了沉重負擔。

真由美回憶，當她打開冰箱時更是震驚，裡面只有一些飲料、醃菜與雞蛋，大多是即食食品。母親雖然笑著說「最近買東西有點麻煩」，但她看得出母親其實已經相當疲憊。

看到父母的狀況後，真由美認為這棟房子已經不再適合父母現在的生活。她指出，對高齡者而言，醫療資源、交通便利性與生活機能，往往比房子的大小或自然環境更重要。在與女兒討論後，夫妻兩人已開始考慮搬到靠近車站的租賃公寓，並評估出售目前的房子。她也坦言，退休後的住宅不只是「喜歡的地方」，更應該是「能夠長久生活下去的地方」。

專家也提醒，高齡者在規劃退休後的居住安排時，不僅要考慮房價與環境，更需要評估醫療、交通與生活機能等條件，否則即使有退休金與年金，仍可能讓晚年生活面臨意想不到的壓力。

