聯發科2月營收年月同減 創兩年以來單月新低

2026/03/10 17:39

聯發科2月營收創近兩年單月新低。（記者卓怡君攝）聯發科2月營收創近兩年單月新低。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計聯發科（2454）公告2月合併營收389.54億元，創2024年2月以來兩年單月新低，月減17.08%，年減15.63%，累積前2月合併營收859.31億元，年減11.70%，主要受到記憶體價格大漲，影響智慧型手機終端需求，又有季節性淡季因素影響，聯發科先前法說會已預告，第1季手機業務營收將會明顯下滑。

聯發科預估，第1季營收以美元對台幣匯率1比31.2計算，將介於1412億元至1502億元之間，比前一季持平至減少6%，較去年同期下滑2-8%，營業毛利率預估將為46% ± 1.5%。

在記憶體及整體BOM表（物料清單）成本上揚的壓力下，聯發科預期智慧型手機終端需求將受到衝擊，將與客戶緊密合作，策略性調整產品組合，致力緩解其所帶來的影響，預期第1季手機業務營收將會明顯下滑；智慧裝置平台第1季營收將較上季與去年同期成長，主要來自通訊產品、電視及運算裝置等產品需求從淡季回溫；電源管理IC較上季約略持平。

