投保中心：股東會「董事選舉」及「解除董事競業禁止限制」議案 建議提高資訊揭露

投保中心呼籲上市櫃公司，針對股東會「董事選舉」及「解除董事競業禁止限制」議案，須強化說明及資訊揭露。圖為投保中心董事長張心悌。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕投資人保護中心今日表示，為鼓勵上市櫃公司揭露董事會多元化政策之具體管理目標及落實情形，針對股東會之「董事選舉」議案，若董事候選人為法人者，考量其當選後是指派代表人執行職務，建議公司宜主動揭露法人董事候選人所指派代表人之基本資訊及專業背景，此將有助於評估董事會成員之適格性，也符合公司治理發展趨勢所強調之提高資訊透明度及強化董事會職能之精神。

此外，近年股東日益關注董事忠實義務及利益衝突防範等議題，針對股東會之「解除董事競業禁止限制」議案，建議公司就董事候選人兼任情形詳加說明，包括兼任職務之主要內容、所屬事業性質、對公司與股東權益可能造成的影響等，並說明公司如何因應。同時鼓勵公司就該議案以個別列示、個別表決方式辦理，以利股東就個別董事之兼任情形，可以分別表達同意與否之意見，此亦為落實股份平等原則之具體展現。

投資人保護中心強調，公司充分揭露資訊，不僅能使投資人有效評估及判斷，亦得彰顯公司對治理品質之重視及要求，進而提升公司長期價值。呼籲上市櫃公司積極深化公司治理作為，與投資人共同營造具永續韌性的資本市場環境。

